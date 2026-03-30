Descontinuado
PRO6105BK/00
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
Negra
Intrauditivos
Responde a una llamada, pon en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.
¿Te encanta tu servicio de streaming de alta resolución? Escucha más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.
El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.