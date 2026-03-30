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6000 seriesAuriculares intrauditivos con micrófono

PRO6105BK/00

Perfectamente claro
Cuando todo lo que necesitas es un sonido claro. Desde listas de reproducción hasta podcasts y llamadas, estos auriculares intrauditivos con cable lo consiguen a la perfección. También son compatibles con audio de alta resolución: si escuchas tu servicio de streaming de alta resolución favorito, escucharás más.
Ver todos los beneficios

Perfectamente claro

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • Negra

  • Intrauditivos

Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro

Responde a una llamada, pon en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.

Audio de alta resolución. Escucha más.

¿Te encanta tu servicio de streaming de alta resolución? Escucha más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.

3 almohadillas de goma intercambiables. Ajuste cómodo.

El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.

Especificaciones técnicas

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