Cortapelos superfácil

Este cortapelos super-easy le permite crear el estilo que desee con hasta 8 posiciones de longitud distintas de 1 a 21 mm. Simplemente seleccione la longitud de pelo adecuada, bloquee y listo. Ahora con un peine-guía adicional para barba, para pelo muy corto o para conseguir un aspecto de barba de 3 días.