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Descontinuado

Hairclipper series 1000Cortapelos

QC5050/00

Cortapelos superfácil

Este cortapelos super-easy le permite crear el estilo que desee con hasta 8 posiciones de longitud distintas de 1 a 21 mm. Simplemente seleccione la longitud de pelo adecuada, bloquee y listo. Ahora con un peine-guía adicional para barba, para pelo muy corto o para conseguir un aspecto de barba de 3 días.

Ver todos los beneficios

Seleccionar longitud, bloquear y listo

Cortapelos superfácil

  • Con peine-guía que sigue los contornos

8 posiciones de longitud integradas de hasta 21 mm

8 posiciones de longitud integradas de hasta 21 mm

Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.

El peine-guía para longitud corta el pelo a una longitud de 1,6 mm

El peine-guía para longitud corta el pelo a una longitud de 1,6 mm

Un peine-guía especial para cortar el cabello con un estilo extra apurado.

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