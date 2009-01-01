Descontinuado
QC5050/00
Cortapelos superfácil
Este cortapelos super-easy le permite crear el estilo que desee con hasta 8 posiciones de longitud distintas de 1 a 21 mm. Simplemente seleccione la longitud de pelo adecuada, bloquee y listo. Ahora con un peine-guía adicional para barba, para pelo muy corto o para conseguir un aspecto de barba de 3 días.
Con peine-guía que sigue los contornos
Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de un rango de longitudes posibles.
El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y cómodos.
Un peine-guía especial para cortar el cabello con un estilo extra apurado.