18 longitudes ajustables (1-18 mm) para lucir una barba y una barba de pocos días cuidada

Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste al look que quieres obtener. El peine-guía para barba y barba de pocos días ofrece 18 posiciones de longitud entre 1 mm y 18 mm, con precisión de 1 mm entre cada posición.