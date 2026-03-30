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  • Recortador de barba y precisión todo en uno
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Descontinuado

Multigroom series 3000Recortador de barba y precisión 3 en 1

QG3320/15

Recortador de barba y precisión todo en uno
Prueba estilos distintos de barba, bigote y patillas con este recortador todo en uno. Los 3 accesorios te permiten conseguir looks distintos fácilmente.
Ver todos los beneficios

Recortador 3 en 1 resistente al agua para la máxima versatilidad

Recortador de barba y precisión todo en uno

  • 2 accesorios y 1 peine-guía

  • sin cable, totalmente lavable

  • cuchillas respetuosas con la piel

  • 60 min de uso sin cable/10 h de carga

Recorta el pelo de la cara, el cuello y las patillas para un look perfecto

Utiliza el recortador grande sin peine-guía para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.

18 longitudes ajustables (1-18 mm) para lucir una barba y una barba de pocos días cuidada

Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste al look que quieres obtener. El peine-guía para barba y barba de pocos días ofrece 18 posiciones de longitud entre 1 mm y 18 mm, con precisión de 1 mm entre cada posición.

Di adiós al vello no deseado de la nariz y las orejas

Elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas, de forma fácil y cómoda.

Especificaciones técnicas

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