Descontinuado
QG3320/15
2 accesorios y 1 peine-guía
sin cable, totalmente lavable
cuchillas respetuosas con la piel
60 min de uso sin cable/10 h de carga
Utiliza el recortador grande sin peine-guía para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.
Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste al look que quieres obtener. El peine-guía para barba y barba de pocos días ofrece 18 posiciones de longitud entre 1 mm y 18 mm, con precisión de 1 mm entre cada posición.
Elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas, de forma fácil y cómoda.