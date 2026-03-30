Descontinuado
SCF156/01
Mediano (21 mm)
2 uds.
Los protectores de pezones de Philips Avent solo están diseñados para utilizarse cuando se tienen los pezones doloridos o irritados y se deben utilizar por recomendación médica.
El bebé se engancha fácilmente a través de la protección y crea un sello.
Los protectores de pezones de Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.
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