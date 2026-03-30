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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF156/01

Le ayudan a prolongar la lactancia
El protector de pezones SCF156/00 de Philips Avent está fabricado con silicona ultrafina, suave, inodora e insípida que protege los pezones doloridos o irritados durante la lactancia materna.
Ver todos los beneficios

Cuida del pecho, protege los pezones doloridos

Le ayudan a prolongar la lactancia

  • Mediano (21 mm)

  • 2 uds.

Protegen los pezones doloridos durante la lactancia

Los protectores de pezones de Philips Avent solo están diseñados para utilizarse cuando se tienen los pezones doloridos o irritados y se deben utilizar por recomendación médica.

Enganche fácil del bebé

El bebé se engancha fácilmente a través de la protección y crea un sello.

Fabricado con silicona ultrafina sin olor ni sabor

Los protectores de pezones de Philips Avent están fabricados con silicona ultrafina sin olor ni sabor.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.