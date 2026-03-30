Descontinuado
SCF157/02
2 piezas
La línea de protectores mamarios (sin orificios) de Philips Avent absorbe la leche que gotea durante la lactancia o cuando se usa el extractor.
Los discos con ventilación protegen los pezones agrietados y permiten que se curen con más rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión, mientras que los orificios permiten la circulación de aire.
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