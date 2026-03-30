ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección

Descontinuado

Philips AventSet de protectores mamarios

SCF157/02

Comodidad y protección
Los protectores mamarios SCF157/02 de Philips Avent ultrasuaves se colocan dentro del sujetador para proteger los pezones contra los roces y absorber el goteo de leche.
Ver todos los beneficios

Protectores mamarios ultra cómodos

Comodidad y protección

  • 2 piezas

Absorben el exceso de leche

La línea de protectores mamarios (sin orificios) de Philips Avent absorbe la leche que gotea durante la lactancia o cuando se usa el extractor.

Alivian la congestión del pecho

Protección contra las irritaciones

Los discos con ventilación protegen los pezones agrietados y permiten que se curen con más rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión, mientras que los orificios permiten la circulación de aire.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.