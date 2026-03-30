Descontinuado
SCF172/20
0-3 meses
Sin BPA (bisfenol A)
Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.
La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.
Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.
9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips Avent (pruebas online con 100 madres, Reino Unido 2012)