Trate la piel delicada con la comodidad del aire

Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, ya que está diseñado para reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.