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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF182/24

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Philips Avent Classic. Está disponible en una variedad de colores, y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupete para máxima comodidad. Línea divertida

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Anilla de seguridad para quitarlo fácilmente

Anilla de seguridad para quitarlo fácilmente

Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014