Descontinuado
SCF182/24
Para una comodidad esencial
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014