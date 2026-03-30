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  • Estimula la succión natural y los vínculos
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Descontinuado

Philips AventChupete Soothie Shapes

SCF194/04

Estimula la succión natural y los vínculos
El chupete Philips Avent Soothie Shapes le ofrece una forma adicional de establecer vínculos con su pequeño ya que nuestro exclusivo diseño de una sola pieza permite disfrutar de la comodidad de su dedo. Hecha de silicona de uso médico, Soothie Shapes es fácil de limpiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Silicona de uso médico flexible

Estimula la succión natural y los vínculos

  • Diseño de silicona de una pieza

  • 3-18 m

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Distribuido en hospitales de EE. UU.

Distribuido en hospitales de EE. UU.

Utilizados por profesionales de la salud para calmar a los recién nacidos, los chupetes Soothies se distribuyen en hospitales de EE. UU.*

Diseño exclusivo que estimula los vínculos

Diseño exclusivo que estimula los vínculos

Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar el dedo en la tetina para establecer un vínculo con su bebé ayudándole a succionar.

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  2. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Este chupete tiene una tetina de la misma forma y está fabricado con el mismo material que el modelo de EE. UU., pero tiene un disco con una forma diferente.