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  • Libertad inalámbrica, potente sonido.
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Descontinuado

2000 seriesAuriculares

SHB2505BK/00

Libertad inalámbrica, potente sonido.
Los auriculares realmente inalámbricos Upbeat te ofrecen total libertad de movimiento a todo color. Viví sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Diseñados con aletas de estabilidad para una fijación segura.
Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, potente sonido.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

  • Negro

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la perfecta para la tuya, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.

Controladores acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.

Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.

Controla fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿Que no te gusta la pista actual? Pues la saltas con una pulsación prolongada. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando música? Un simple toque de botón y listo. El micrófono integrado con eliminación acústica del eco mantiene un sonido claro cuando quieres hablar.

Especificaciones técnicas

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