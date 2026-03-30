Descontinuado
SHB2505BK/00
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
Negro
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la perfecta para la tuya, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.
Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.
Controla fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿Que no te gusta la pista actual? Pues la saltas con una pulsación prolongada. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando música? Un simple toque de botón y listo. El micrófono integrado con eliminación acústica del eco mantiene un sonido claro cuando quieres hablar.