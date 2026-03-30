Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

No dejes de disfrutar de la música que te gusta con total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma intercambiables te permiten encontrar la perfecta para la tuya, que creará un gran aislamiento para que no te pierdas ni un acorde.