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  • Siente los graves con BASS+
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Descontinuado

Auricular Bluetooth

SHB3175BK/00

Siente los graves con BASS+
Los auriculares BASS+ de Philips ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth con gancho para los que necesiten más graves en sus ritmos sin aumentar el tamaño.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Plegado compacto

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes

Ajuste perfecto para todos

Ajuste perfecto para todos

El diseño de auriculares giratorios y la banda de sujeción ajustable ofrecen un ajuste perfecto para todos.

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar