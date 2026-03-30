Descontinuado
SHB3175WT/00
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado compacto
Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes
El diseño de auriculares giratorios y la banda de sujeción ajustable ofrecen un ajuste perfecto para todos.
Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.
Los resultados reales pueden variar