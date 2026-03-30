Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.