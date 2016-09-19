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FliteAuriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4405WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

Los auriculares inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan a ti, con un diseño totalmente plegable, fino y compacto, que te acompaña allí donde vayas.

Ver todos los beneficios

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Diseño ultraligero y supercompacto

Diseño ultraligero y supercompacto

Diseño ultraligero y supercompacto para una total comodidad en cualquier lugar.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores preinclinados ideales para una comodidad duradera.

Totalmente plegables para un transporte sencillo

Totalmente plegables para un transporte sencillo

Totalmente plegables para un transporte sencillo.

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  1. Los resultados reales pueden variar