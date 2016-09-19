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Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
Los auriculares inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan a ti, con un diseño totalmente plegable, fino y compacto, que te acompaña allí donde vayas.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Diseño ultraligero y supercompacto para una total comodidad en cualquier lugar.
Almohadillas suaves y controladores preinclinados ideales para una comodidad duradera.
Totalmente plegables para un transporte sencillo.
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Los resultados reales pueden variar