Descontinuado
SHB5250BL/00
Controlad. 14,2 mm/abierto parte post.
Auricular
Cable plano
Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.
El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.
Controladores de altavoz de calidad de 14,2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.
Los resultados reales pueden variar