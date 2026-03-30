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  • Libertad inalámbrica, potente sonido
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Descontinuado

Auricular Bluetooth

SHB5250BL/00

Libertad inalámbrica, potente sonido
Diseñados para proporcionar una libertad inalámbrica sobre la marcha, estos audífonos Philips MyJam Fresh Tones BT incorporan controladores de 14,2 mm para aportar graves más potentes, y su diseño óptimo se adapta a la forma de la oreja.
Ver todos los beneficios

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja

Libertad inalámbrica, potente sonido

  • Controlad. 14,2 mm/abierto parte post.

  • Auricular

  • Cable plano

El sistema de protección del cable Flexi-Grip aumenta la duración y la conectividad

Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.

Controladores de altavoz de 14,2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de 14,2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de calidad de 14,2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar