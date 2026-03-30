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  • Gran ritmo, graves resonantes
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Descontinuado

Auriculares

SHE3700BK/00

Gran ritmo, graves resonantes
Los auriculares intrauditivos Philips MyJam Vibes son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para una mayor comodidad y revestimiento metalizado de interior vacío para un look elegante con protección adicional.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto con protección metalizada de interior vacío

Gran ritmo, graves resonantes

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Especificaciones técnicas

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