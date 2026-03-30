Descontinuado
SHL3075RD/00
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.