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  • Auriculares estéreo para TV
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Descontinuado

Auriculares para TV

SHP2500/00

Auriculares estéreo para TV
Auriculares grandes con reflector acústico y óptimo rendimiento de graves para que vivas el mejor entretenimiento con tu TV y sistema Hi-Fi.
Ver todos los beneficios

Para televisión

Auriculares estéreo para TV

  • Control de volumen en el cable

  • Supraurales

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

El largo ideal para ver televisión a distancia

Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.

Especificaciones técnicas

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