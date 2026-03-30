Descontinuado
TAA5205BK/00
Diseño bidireccional flexible
20 horas de tiempo de reproducción
Llamadas nítidas. Modo mono
Resistente al agua/sudor con IPX7
Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: usálos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.
Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudés o cuál sea la forma de tus oídos.
Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos auriculares cómodos y seguros. Podés elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.