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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAH5205WT/00

Los graves también importan
Cubre tus orejas y siente los graves. Estos auriculares supraaurales inalámbricos incluyen un botón de refuerzo de graves para disfrutar de unos graves más profundos con un solo toque. Podrás disfrutar de hasta 29 horas de reproducción, carga rápida y una conexión Bluetooth de gran solidez. No te perderás ni un solo acorde.
Ver todos los beneficios

Los graves también importan

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Ligera

  • Plegado compacto

  • Hasta 29 horas de reproducción

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de GRAVES.

Potentes altavoces de neodimio de 40 mm. Botón de refuerzo de GRAVES.

Estos auriculares supraaurales cuentan con potentes altavoces acústicos de neodimio de 40 mm que te ofrecen un sonido nítido y unos graves ricos. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves y notarás la diferencia al instante.

29 horas de reproducción, carga USB-C.

29 horas de reproducción, carga USB-C.

Obtendrás hasta 29 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 4 horas. El cable en línea extraíble te permite utilizar estos auriculares también con cable.

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable.

Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la compatibilidad con el teléfono móvil.

  2. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.