Descontinuado
TAH5205WT/00
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Ligera
Plegado compacto
Hasta 29 horas de reproducción
Estos auriculares supraaurales cuentan con potentes altavoces acústicos de neodimio de 40 mm que te ofrecen un sonido nítido y unos graves ricos. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves y notarás la diferencia al instante.
Obtendrás hasta 29 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 4 horas. El cable en línea extraíble te permite utilizar estos auriculares también con cable.
Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.
La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la compatibilidad con el teléfono móvil.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.