ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Imagen solo del producto

Descontinuado

Auriculares con micrófono

TAKH101BL/00

¡Vamos!

Deja que vean, escuchen o jueguen con los auriculares de diadema que no dañarán sus oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y tienen un volumen limitado a 85 dB. Los niños pueden disfrutar de forma segura de la pantalla o de sus canciones favoritas.

Ver todos los beneficios

¡Vamos!

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.

Diseño plegable y compacto. Fácil de guardar

Estos auriculares con cable de diadema para niños se puede plegar hacia dentro, creando un paquete compacto. Perfecto para llevarlos en un bolsillo o bolso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.