Descontinuado
TAKH101BL/00
¡Vamos!
Deja que vean, escuchen o jueguen con los auriculares de diadema que no dañarán sus oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y tienen un volumen limitado a 85 dB. Los niños pueden disfrutar de forma segura de la pantalla o de sus canciones favoritas.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.
Estos auriculares con cable de diadema para niños se puede plegar hacia dentro, creando un paquete compacto. Perfecto para llevarlos en un bolsillo o bolso.