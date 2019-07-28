Descontinuado
TAKH301PK/00
Haz lo que quieras
Diviértete con los auriculares de diadema para niños. Estos auriculares tienen un volumen limitado a 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila. Los niños pueden decorar los cascos con pegatinas o sus propias obras de arte.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los más jóvenes, estos auriculares cuentan con altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB. Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están disfrutando de sus canciones, videos y juegos de manera segura.
Los niños pueden personalizar estos auriculares con pegatinas, o incluso con sus últimos dibujos. La cubierta exterior transparente de los auriculares se abre para poder colocar un dibujo en su interior. Los auriculares incluyen tres conjuntos de pegatinas y cartulinas con dibujos.