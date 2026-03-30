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  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
  • Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción

Descontinuado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

TAPH802BK/00

Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción
Allá donde vayas, estos auriculares inalámbricos supraaurales te permitirán desplazarte de forma más agradable con sonido equilibrado y detallado y hasta 30 horas de tiempo de reproducción. Si necesitas más tiempo, con una carga rápida podrás disfrutar de entre 2 y 6 horas de autonomía adicional
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Auriculares inalámbricos con audio de alta resolución

Diseño elegante. 30 horas de tiempo de reproducción

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Supraaural

Para cualquier desplazamiento. 30 horas de reproducción.

Tanto si estás en casa, como de viaje, estos auriculares se adaptan a tus desplazamientos. Con un tiempo de carga de tan solo 1,5 horas, te proporcionan 30 horas de tiempo de reproducción o de tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.

Sonido detallado. Graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras.

Diseño flexible

Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Puedes plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar