Descontinuado
TAPH802BK/00
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Tanto si estás en casa, como de viaje, estos auriculares se adaptan a tus desplazamientos. Con un tiempo de carga de tan solo 1,5 horas, te proporcionan 30 horas de tiempo de reproducción o de tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.
Los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras.
Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Puedes plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.
Los resultados reales pueden variar