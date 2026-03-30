Reducción activa del ruido (ANC). Piérdete, pero no pierdas tu música.

Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.