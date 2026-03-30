ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Controla el silencio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio
  • Controla el silencio

Descontinuado

Auriculares supraaurales inal. audio alta resolución

TAPH805BK/00

Controla el silencio
Escucha la música, no la lluvia. Estos auriculares inalámbricos supraaurales te permiten controlar la función de reducción activa del ruido para adaptarse a tu situación. Gracias a sus 30 horas de tiempo de reproducción y a la carga rápida flexible, podrás usarlo durante todo el viaje
Ver todos los beneficios

Auriculares inalámbricos supraaurales con reducción activa del ruido

Controla el silencio

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Supraaural

30 horas de reproducción o conversación (25 horas con ANC activada)

Estos auriculares están a la altura de cualquier tipo de viaje. Una sola carga solo tarda 2 horas y ofrece 30 horas de reproducción o de conversación sin reducción activa del ruido o 25 horas con reducción activa del ruido. Los dos niveles de carga rápida (carga muy rápida y carga rápida) te ofrecen 2 o 6 horas más de reproducción.

Reducción activa del ruido (ANC). Piérdete, pero no pierdas tu música.

Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.

Banda de sujeción suave y ajustable. Almohadillas suaves.

Desde listas de reproducción hasta podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras. Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar