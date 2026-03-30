Descontinuado
TAPH805BK/00
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Estos auriculares están a la altura de cualquier tipo de viaje. Una sola carga solo tarda 2 horas y ofrece 30 horas de reproducción o de conversación sin reducción activa del ruido o 25 horas con reducción activa del ruido. Los dos niveles de carga rápida (carga muy rápida y carga rápida) te ofrecen 2 o 6 horas más de reproducción.
Desconecta de todo con la reducción activa del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina ajetreada con solo tocar un botón. Y si vas de un lado para otro, puedes escuchar tu música y seguir atento al ruido de la calle con el modo de conciencia del exterior.
Desde listas de reproducción hasta podcasts, los altavoces acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras. Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.
Los resultados reales pueden variar