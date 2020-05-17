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Descontinuado

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT3215BL/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rosa
Rosa

Tus sonidos. Tus movimientos.

Dónde y cuándo quieras. Estos auriculares realmente inalámbricos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 24 horas de tiempo de reproducción con su estuche de carga. Si te encontrás en una llamada larga, podés utilizar solo un auricular mientras el otro se carga.

Ver todos los beneficios

Tus sonidos. Tus movimientos.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

  • Azul

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

Gracias a la certificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga USB-C portátil. Obtene hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Estuche de carga USB-C portátil. Obtene hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Modo mono. Cambiá el micrófono entre los auriculares

Modo mono. Cambiá el micrófono entre los auriculares

¿Tenés que contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtene más tiempo de conversación si utilizás un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que utilizás y podés cambiarlo cuando sea necesario.

Especificaciones técnicas

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