Descontinuado
TAT8505BK/00
Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.
Bluetooth®
Negro
Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares realmente inalámbricos te permiten sumergirte sin distracciones. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.
Los controladores de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves potentes y una claridad emocionante para cada pista. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Vuelve a ponerte el auricular y la música sonará de nuevo.
El estuche de carga se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB-C. Un estuche completamente cargado te proporciona 18 horas de reproducción adicionales. Los auriculares reproducirán durante 6 horas con una sola carga (5 horas con ANC). Cárgalos durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional.
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