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  • Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
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Descontinuado

8000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT8505BK/00

1 premio

Ama lo que escuchas. Ama su aspecto
Sumérgete en un sonido excelente y detallado o concéntrate en el mundo que te rodea. Estos refinados auriculares inalámbricos cuentan con una función de reducción activa del ruido y un modo de reconocimiento para que puedas controlar lo que escuchas. El sofisticado diseño circular es toda una declaración de estilo.
Ver todos los beneficios

Ama lo que escuchas. Ama su aspecto

  • Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees

Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares realmente inalámbricos te permiten sumergirte sin distracciones. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.

Sonido amplio y detallado con graves intensos y potentes

Sonido amplio y detallado con graves intensos y potentes

Los controladores de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves potentes y una claridad emocionante para cada pista. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Vuelve a ponerte el auricular y la música sonará de nuevo.

Estuche de carga. Disfruta de hasta 24 horas de reproducción

Estuche de carga. Disfruta de hasta 24 horas de reproducción

El estuche de carga se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB-C. Un estuche completamente cargado te proporciona 18 horas de reproducción adicionales. Los auriculares reproducirán durante 6 horas con una sola carga (5 horas con ANC). Cárgalos durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional.

Especificaciones técnicas

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Premios

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