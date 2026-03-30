Ama lo que escuchas. Ama su aspecto

Sumérgete en un sonido excelente y detallado o concéntrate en el mundo que te rodea. Estos refinados auriculares inalámbricos cuentan con una función de reducción activa del ruido y un modo de reconocimiento para que puedas controlar lo que escuchas. El sofisticado diseño circular es toda una declaración de estilo.