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Asistencia de Philips

La succión de mi extractor de leche es baja.

El extractor de leche eléctrico de Philips Avent ofrece una amplia gama de niveles de expresión y de simulación. Si la succión no es la adecuada o no resulta cómoda, pruebe otra.

Si, a pesar de haber aumentado los niveles, la succión sigue siendo baja, seguro que la solución es más sencilla de lo que parece. Pruebe nuestros sencillos consejos y trucos a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF330/40 , SCF332/01 , SCF330/20 .

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