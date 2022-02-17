Asistencia de Philips La succión de mi extractor de leche es baja.

El extractor de leche eléctrico de Philips Avent ofrece una amplia gama de niveles de expresión y de simulación. Si la succión no es la adecuada o no resulta cómoda, pruebe otra.

Si, a pesar de haber aumentado los niveles, la succión sigue siendo baja, seguro que la solución es más sencilla de lo que parece. Pruebe nuestros sencillos consejos y trucos a continuación.

Limpie el extractor de leche de Philips Avent Asegúrese de que el extractor de leche materna se ha limpiado. Además, si monta el extractor de leche mientras sigue un poco húmedo por la esterilización, le ayudará a mejorar el vacío. Compruebe que todas las piezas se han montado correctamente. Si no se monta correctamente o si alguna de las piezas está dañada, el extractor de leche puede gotear aire, lo que reduce la potencia de succión. Inserte la válvula blanca en el cuerpo del extractor, de modo que encaje firmemente en el pequeño orificio redondo. Asegúrese de que el lado puntiagudo de la válvula está orientado hacia abajo y no está dañado. Coloque el diafragma de silicona trasparente en el cuerpo del extractor. Asegúrese de que hay un vacío perfecto alrededor del borde presionando hacia abajo con los dedos. (Puede que le resulte más fácil montarlo si el diafragma está húmedo). Asegúrese de que el cojín extraíble está bien sujeto al cuerpo del extractor. Compruebe que la parte interior del cojín está completamente presionada hasta la línea (indicada con una flecha). Asegure el borde alrededor del embudo y compruebe que no haya huecos. (Puede que le resulte más fácil montarlo si el cojín está húmedo). Compruebe que el extractor de leche se ha colocado correctamente. Es posible que la succión del extractor de leche sea más baja antes de la extracción. Asegúrese de que el extractor de leche está colocado correctamente en el pecho para permitir el sellado entre este y el pecho. Utilice piezas originales de Philips Avent No mezcle piezas de otros extractores de leche que no pertenezcan a la gama Philips Avent. ¿Sigue sin funcionar? Si sigue experimentando una succión baja o no hay succión, le recomendamos que compre piezas de repuesto nuevas en www.philips.com/support.