Mi licuadora de Philips no funciona

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¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Para qué sirve el separador de espuma de la licuadora de Philips?
¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?