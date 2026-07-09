Mi plancha Philips no me alisa el pelo

Si no está satisfecho con los resultados de su plancha Philips, siga los consejos que indicamos a continuación para resolver el problema.
Es posible que esté intentando alisar un mechón grueso. Esto afecta a la calidad de alisado y es posible que tenga que repetir el proceso varias veces. Pruebe a alisar un mechón de pelo pequeño, de menos de 5 o 6 cm de ancho. Para la plancha Philips SenseIQ, también puede intentar el modo rápido o elegir otro ajuste manual para obtener un alisado más rápido.
Seque siempre el pelo antes de alisarlo. Si el pelo está mojado o húmedo al alisarlo no solo puede dañar el cabello, sino que además no obtendrá los mejores resultados.
También debe asegurarse de aplicar suficiente presión sobre el pelo para obtener los mejores resultados. Asegúrese de que el cabello se encuentre fijado entre las placas de la plancha.
El alisado requiere un poco de paciencia. Al deslizar la plancha hacia abajo, muévala suave y lentamente. Si aún no está satisfecho con los resultados de su plancha Philips, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:BHS515/00 , HP8325/10 , BHS378/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›