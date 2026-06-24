El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips

Si se le sigue enredando el pelo en el cepillo caliente de la plancha moldeadora Philips, siga los consejos que indicamos para resolver el problema.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH811/00 .
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?