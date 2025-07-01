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Asistencia de Philips

¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?

Hay dos posiciones de velocidad disponibles. Puede seleccionar la velocidad baja o alta pulsando el botón de encendido o deslizando el botón de posición de velocidad hacia arriba. 

Si pulsa el botón de encendido una vez, la depiladora Philips se encenderá en la posición de velocidad alta (posición II). Si pulsa el botón de encendido y apagado otra vez, la posición de velocidad cambiará a velocidad baja (I). Cuando pulse el botón de encendido una tercera vez, la depiladora se apagará.

¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE720/00 , BRE712/00 , BRE700/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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