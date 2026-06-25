Asistencia de Philips ¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?

En el siguiente artículo, consulte el modelo de vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips y siga la rutina de eliminación de los depósitos de cal correcta.

Buscar mi modelo de vaporizador de mano o vertical y proceso de descalcificación Vaporizador de mano:

Para encontrar el modelo del vaporizador de mano Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación, consulte el manual de usuario o el número de modelo bajo el depósito de agua, en la parte posterior del asa o bajo el cabezal del vaporizador (consulte las imágenes A y B). Ejemplos de números de modelo: STH7030/10, GC801/10.



Vaporizador vertical:

Para encontrar el modelo del vaporizador vertical Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación, consulte el manual de usuario o el número de modelo bajo la base del vaporizador vertical (consulte la imagen C). Ejemplos de números de modelo: STE3170/80: GC482/27. ¿Por qué es necesario descalcificar? Con el tiempo, el aparato puede acumular cal. Cuanto más dura sea el agua de su área, más rápido se desarrollan y solidifican las impurezas de cal. Descalcificar el vaporizador de prendas de Philips cada 1 o 2 meses puede evitar las manchas marrones, el agua marrón y las fugas. Una limpieza regular garantiza la máxima salida de vapor y prolonga la vida útil del aparato. Función Quick Calc Release La siguiente información solo se aplica a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) y serie 8000 (GC800, GC801, GC810).



Nota: El vaporizador de prendas debe descalcificarse aproximadamente cada mes, y con mayor frecuencia si el agua de su zona es demasiado dura. Desenchufa el aparato y deja que se enfríe por completo (durante al menos 1 hora). Retira la cubierta que tiene la marca "De-Calc". Sujétalo sobre el fregadero, retira el tapón de goma y sacúdelo ligeramente para vaciar el agua y la cal. Vuelve a colocar el tapón y la cubierta. Repita este proceso una vez al mes o más si es necesario. Importante: No vierta agua perfumada, vinagre, productos descalcificadores ni otros agentes químicos en el vaporizador de prendas. Importante: No vierta agua perfumada, vinagre, productos descalcificadores ni otros agentes químicos en el vaporizador de prendas. Función de descalcificación Easy Rinse Off La siguiente información solo se aplica a: Serie 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).



Nota: Con un uso normal, se debería vaciar la cal del vaporizador de prendas aproximadamente cada mes, y con mayor frecuencia si el agua de tu zona es demasiado dura. Enchúfelo a la alimentación, enciéndalo y espere 30 segundos a que se caliente. Mantenga pulsado el botón de selección de vapor y el botón de vapor al mismo tiempo hasta que parpadeen 2 luces LED. Sujete el aparato sobre el fregadero y agítelo suavemente para que salga toda el agua caliente y la cal. Después de 30 segundos, el modo ECO parpadeará para indicar que el producto vuelve a calentarse. Puede apagarlo y desenchufarlo de la alimentación. Espere a que el vaporizador de prendas se enfríe durante 60 minutos y utilice un paño suave para limpiar su suela. Importante: No vierta agua perfumada, vinagre, productos descalcificadores ni otros agentes químicos en el vaporizador de prendas. Importante: No vierta agua perfumada, vinagre, productos descalcificadores ni otros agentes químicos en el vaporizador de prendas. No es necesario eliminar la cal La siguiente información solo se aplica a: Serie 8600 todo en uno (AIS8540) | Serie 8000 todo en uno (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 en 1 (GC617, GC618).





Gracias al diseño de motor patentado de Philips, no es necesario eliminar los depósitos de cal del aparato. La cal se desprenderá automáticamente y se almacenará dentro de la base del aparato. Hemos diseñado específicamente este espacio para almacenar la cal y que no tenga que hacer nada más.



Puede aplicar tanto vapor como desee. Use agua corriente del grifo o agua destilada o desmineralizada si vive en una zona con agua dura (también puede utilizar agua desmineralizada mezclada al 50 % con agua del grifo).

Función Basic Rinse La siguiente información solo se aplica a: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506). Desenchufa el aparato y deja que se enfríe por completo (durante al menos 1 hora). Cuando se enfríe, desmonte el tubo, desconecte la manguera de vapor y extraiga el depósito de agua. Vierte el agua de la unidad base en el fregadero y sacúdela ligeramente. Llene el depósito de agua y vuelva a colocarlo. Espere 10 segundos. Agítelo. Vacíelo. Repita varias veces. Repita este proceso una vez al mes o más si es necesario. Función Easy Rinse De-Calc La siguiente información solo se aplica a: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x y GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), serie 3000 (STE31xx).

Desenchufa el aparato y deja que se enfríe por completo (durante al menos 1 hora). Asegúrese de que el nivel de agua sobrepasa la marca MIN. Coloque el vaporizador sobre un cubo o desagüe. Gire la rueda DE-CALC en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla. Deje salir el agua y la cal. Cuando se vacíe, vuelve a colocar la rueda DE-CALC y gírala a la derecha para bloquearla. Repita este proceso una vez al mes o más si es necesario. Función Auto Clean La siguiente información solo se aplica a: CompactTouch (GC410, GC420, GC430)



Nota: Con un uso normal, deberías eliminar la cal del vaporizador de prendas cada 2 semanas. Llena el depósito de agua y enchufa el vaporizador cerca de un fregadero. Dirija el cabezal del vaporizador hacia el fregadero. Mantenga pulsado el botón AUTO CLEAN durante 2 segundos. Espera 2 minutos hasta que el vaporizador y el piloto AUTO CLEAN se apague. Repita este proceso una vez al mes o más si es necesario.

¿Las soluciones anteriores han ayudado a resolver el problema? Si no lo ha resuelto, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

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