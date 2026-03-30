Diseño compacto todo en uno para uso directo

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.