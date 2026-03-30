Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

En Philips estamos dedicados a ofrecerle los mejores productos y servicios para automóviles en el sector de las piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000).