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Tipo bombilla: H9
12 V, 65 W
Luz competitiva
Cantidad de focos: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips
En Philips estamos dedicados a ofrecerle los mejores productos y servicios para automóviles en el sector de las piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000).
¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.