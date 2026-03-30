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StandardLámpara para luces principales de coche

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Conduce con seguridad
Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.
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Lámparas estándar Philips

Conduce con seguridad

  • Tipo bombilla: H9

  • 12 V, 65 W

  • Luz competitiva

  • Cantidad de focos: 1

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

En Philips estamos dedicados a ofrecerle los mejores productos y servicios para automóviles en el sector de las piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000).

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

Especificaciones técnicas

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