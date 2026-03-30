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LongLife EcoVisionVida útil más larga

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Conduce con cuidado
¿Estás cansado de cambiar las lámparas para luces principales todo el tiempo? Gracias al aumento de la vida útil de una lámpara para coche, Philips LongLife EcoVision es la elección de los conductores que buscan minimizar el mantenimiento en sus vehículos.
Ver todos los beneficios

Mayor vida útil, menos sustituciones

Conduce con cuidado

  • Tipo de lámpara: H11

  • 12 V, 55 W

  • Larga duración, menos sustituciones

  • Lámpara ultrarresistente

  • Cantidad de focos: 1

Cambia ambas luces principales a la vez para aumentar la seguridad

Cambia ambas luces principales a la vez para aumentar la seguridad

Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Sin necesidad de sustitución durante 100 000 km

Con Philips LongLife EcoVision, los conductores no tienen que preocuparse de cambiar la lámpara para luz principal durante al menos 100 000 km.

Especificaciones técnicas

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