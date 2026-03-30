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  • Conduce con cuidado
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LongLife EcoVisionVida útil más larga

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Conduce con cuidado
¿Estás cansado de cambiar las lámparas para luces principales todo el tiempo? Gracias al aumento de la vida útil de una lámpara para coche, Philips LongLife EcoVision es la elección de los conductores que buscan minimizar el mantenimiento en sus vehículos.
Ver todos los beneficios

Mayor vida útil, menos sustituciones

Conduce con cuidado

  • Tipo de lámpara: H11

  • 12 V, 55 W

  • Larga duración, menos sustituciones

  • Lámpara ultrarresistente

  • Cantidad de focos: 1

Cambia ambas luces principales a la vez para aumentar la seguridad

Cambia ambas luces principales a la vez para aumentar la seguridad

Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Especificaciones técnicas

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