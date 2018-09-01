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Conducir con seguridad
Philips Xenon Standard es el repuesto de una bombilla quemada. Es de la misma calidad y ofrece el mismo rendimiento que la bombilla original
Tipo de lámpara: D5S
Paquete de: 1
12 V, 25 W
Philips Xenon Standard ofrece calidad en iluminación tanto como la bombilla original de un vehículo nuevo. La calidad de la bombilla tienees garantizada por los principales fabricantes.
Las bombillas Xenon HID (High Intensity Discharge, Descarga de alta intensidad) ofrecen el doble de luz para conducir con seguridad en todas las situaciones. La intensa luz blanca producida por las bombillas Xenon HID es comparable a la luz del día. Los estudios han demostrado que la iluminación de vehículos que poseen lámparas xenón ayuda a los conductores a enfocarse en la carretera y mirar los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las bombillas tradicionales. * En comparación con bombillas halógenas estándar
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo están equipados con iluminación Philips.
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