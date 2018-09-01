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Xenon StandardBombilla para faro delantero

12410C1

Conducir con seguridad

Philips Xenon Standard es el repuesto de una bombilla quemada. Es de la misma calidad y ofrece el mismo rendimiento que la bombilla original

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Calidad original

Conducir con seguridad

  • Tipo de lámpara: D5S

  • Paquete de: 1

  • 12 V, 25 W

Xenon Standard es la mejor opción para reemplazar su lámpara original y mantener la calidad de la iluminación

Xenon Standard es la mejor opción para reemplazar su lámpara original y mantener la calidad de la iluminación

Philips Xenon Standard ofrece calidad en iluminación tanto como la bombilla original de un vehículo nuevo. La calidad de la bombilla tienees garantizada por los principales fabricantes.

La luz potente de la bombilla HID Xenon ofrece la máxima seguridad

Las bombillas Xenon HID (High Intensity Discharge, Descarga de alta intensidad) ofrecen el doble de luz para conducir con seguridad en todas las situaciones. La intensa luz blanca producida por las bombillas Xenon HID es comparable a la luz del día. Los estudios han demostrado que la iluminación de vehículos que poseen lámparas xenón ayuda a los conductores a enfocarse en la carretera y mirar los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las bombillas tradicionales. * En comparación con bombillas halógenas estándar

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes.

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo están equipados con iluminación Philips.

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