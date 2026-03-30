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VisionPlusMayor seguridad y comodidad

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Conduce con seguridad
Las lámparas VisionPlus generan una emisión de luz más potente que las convencionales. La gama VisionPlus es la opción más eficiente, ideal para los conductores más concienciados con la seguridad. Gracias a su alto rendimiento y excelente relación calidad-precio, constituyen la opción perfecta para conductores exigentes.
Ver todos los beneficios

Calidad superior con visibilidad mejorada

Conduce con seguridad

  • Tipo bombilla: P21/5W

  • 12 V, 21/5 W

  • Hasta un 60 % más de visión

  • Bombilla ultrarresistente para coche

  • Cantidad de focos: 2

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Especificaciones técnicas

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