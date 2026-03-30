Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. LongLife EcoVision es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulta la guía de selección de productos para obtener más información.