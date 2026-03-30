12643LLC1
Tipo de bombilla: H18
12 V, 65 W
Larga duración, menos sustituciones
Lámpara ultrarresistente
Cantidad de focos: 1
Gracias a los materiales de gran calidad y al robusto diseño de filamento, las bombillas Philips LongLife EcoVision duran hasta 1100 horas, lo que implica menos tiempo en la sustitución de bombillas fundidas, minimizando el mantenimiento. Su duración hace que las bombillas Philips LongLife EcoVision también sean perfectas para vehículos con alto voltaje.
La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. LongLife EcoVision es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulta la guía de selección de productos para obtener más información.
El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas, la humedad y las vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.