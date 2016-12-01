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BlueVisionSeñalización e interior convencional

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Conducí con estilo

Las bombillas de señalización e interiores BlueVision se diseñaron para aquellos conductores que buscan personalizar sus vehículos. Gracias a las lámparas de señalización e interiores BlueVision, los conductores pueden disfrutar de un efecto xenón azul incomparable en unas lámparas para carretera totalmente homologadas.

Ver todos los beneficios

Brillo máximo y luz azul exclusiva y elegante

Conducí con estilo

  • Tipo de lámpara: W5W

  • Pack de: 2

  • 12 V, 5 W

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones

¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

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