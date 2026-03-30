12972LLECOB1
Tipo de lámpara: H7
12 V, 55 W
Larga duración, menos sustituciones
Lámpara ultrarresistente
Cantidad de focos: 1
Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.
Con Philips LongLife EcoVision, los conductores no tienen que preocuparse de cambiar las luces principales hasta las 1500 horas.