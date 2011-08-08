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Monitor LED

166V3LAB/00

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfrutá al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es la opción ideal para vos porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida, y parlantes estéreo que mejoran tu experiencia multimedia.

Ver todos los beneficios

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 15,6" (39,6 cm)

Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Especificaciones técnicas

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