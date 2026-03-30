18952C2
Para LED-HL [~H7]
Pack de: 2
Sistema para automóvil avanzado
Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las actualizaciones LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.
Gracias al diseño avanzado, el adaptador CANbus se instala fácilmente y ofrece un buen rendimiento desde el primer momento.
El diseño automovilístico del adaptador CANbus tiene en cuenta las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.
Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.