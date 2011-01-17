Descontinuado
191TE2LB/00
Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED
Experimenta una magnífica visualización de programas de televisión en el monitor LED. Combinado con entradas de HDMI, audio estéreo y modernos controles táctiles, el 191TE2L está preparado para entretenerte.
T-line
47 cm (18,5")
Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.