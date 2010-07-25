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Descontinuado

Monitor LCD con control táctil

192E2SB/00

Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio

Con un diseño elegante y controles SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 192E2 es una buena elección para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio

  • Panorámico E-line de 18,5’’ (47 cm)

  • Alta definición

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Modernos controles táctiles

Los controles táctiles son íconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los botones voluminosos y te permiten ajustar el monitor según tus necesidades. Responden hasta al tacto más suave y le dan un toque moderno a tu monitor.

Energy Star, para un consumo de energía eficiente y reducido

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 watt de energía, mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 watts. Para obtener más información visitá www.energystar.gov

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