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Descontinuado

Monitor LED con control táctil

192EL2SB/00

Elegante pantalla LED con colores naturales

Con un diseño elegante y controles táctiles SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla LED 192E2 es una buena elección para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla LED con colores naturales

  • Panorámico E-line de 18,5’’ (47 cm)

  • Alta definición

El diseño de líneas elegantes complementa la decoración de tu hogar

Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.

Pantalla 16:9 para visualizar mejor vídeos y juegos en formato panorámico

La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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