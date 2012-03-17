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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V3LAB5/00

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes o los altavoces estéreos que mejoran la experiencia multimedia la convierten en una opción óptima.

Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 47 cm (18,5")

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

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