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        Descontinuado

        BrillianceMonitor LCD con Ergo base, USB y audio

        19B1AS/00

        Pantalla ergonómica profesional que mejora la productividad

        Con funciones como SmartImage, audio estéreo frontal, puerto USB y base ergonómica, la pantalla profesional de bajo consumo 19B1 aumenta tu productividad.

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        Pantalla ergonómica profesional que mejora la productividad

        • Línea B de 48 cm (19")

        • Formato 5:4

        SmartContrast: para unos tonos negros con muchos más matices

        SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

        Materiales ecológicos que cumplen las normas internacionales

        "Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED. Para obtener más información, visita Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.

        Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

        Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

        Especificaciones técnicas

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