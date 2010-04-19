Descontinuado
202E1SB/00
Brillante pantalla HD de 16:9 con controles SmartTouch
Disfruta más con esta pantalla de alta definición preparada para Windows Vista. La pantalla 202E1 es una gran elección que cubre tus necesidades gracias a las entradas DVI y VGA, el formato automático, SmartContrast y el acabado brillante
Panorámico E-line 51 cm (20")
HD+
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.
Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
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