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Descontinuado

Monitor LCD con SmartTouch

202E2SB/00

Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio

Con un diseño elegante, los controles SmartTouch, SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 202E2 es una buena elección para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio

  • E-line de 20" (50,8 cm)

  • HD+

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 500.000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

El diseño de líneas elegantes complementa la decoración de tu hogar

Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.

Especificaciones técnicas

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