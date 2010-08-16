Descontinuado
202E2SB/00
Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio
Con un diseño elegante, los controles SmartTouch, SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 202E2 es una buena elección para todas tus necesidades
E-line de 20" (50,8 cm)
HD+
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.
Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos