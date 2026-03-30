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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

206V3LSB2/00

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes la convierten en una buena opción.
Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 50,8 cm (20")

Tecnología LED para colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Pantalla de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización

Pantalla de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Especificaciones técnicas

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